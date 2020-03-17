{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука за нападение на посольство РФ

Мосийчук был объявлен в розыск
Игорь Мосийчук Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM
Описание
Игорь Мосийчук
© Oleh Dubyna/Shutterstock/FOTODOM

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, объявленного ранее в розыск по обвинению в нападении на посольство РФ в Киеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Как сообщалось в декабре прошлого года, СК РФ предъявил Мосийчуку заочное обвинение в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года по ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой"). Он был объявлен в розыск.

СК России к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации привлечены и другие украинские депутаты Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский.

Теги
УкраинаРоссия
Реклама на ТАСС
В центре Москвы машина сбила вдову худрука Театра на Таганке Юрия Любимова
Каталин Любимову госпитализировали
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС