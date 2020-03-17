Суд в Москве заочно арестовал экс-депутата Рады Мосийчука за нападение на посольство РФ

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего депутата Верховной рады Украины Игоря Мосийчука, объявленного ранее в розыск по обвинению в нападении на посольство РФ в Киеве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Басманный суд удовлетворил ходатайство следственных органов и избрал меру пресечения в виде заключения под стражу заочно в отношении Мосийчука", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова.

Как сообщалось в декабре прошлого года, СК РФ предъявил Мосийчуку заочное обвинение в нападении на посольство России в Киеве в марте 2016 года по ст. 360 УК РФ ("Нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой"). Он был объявлен в розыск.

СК России к уголовной ответственности за нападения на дипломатические учреждения Российской Федерации привлечены и другие украинские депутаты Владимир Парасюк и Андрей Лозовой. Перед российским судом уже предстал Николай Рудьковский.