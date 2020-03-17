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Обновлено 

В центре Москвы машина сбила вдову худрука Театра на Таганке Юрия Любимова

Каталин Любимову госпитализировали

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Вдова художественного руководителя Театра на Таганке Юрия Любимова пострадала во время наезда на нее автомобиля в центре Москвы. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в медицинских кругах.

"Каталин Любимова получила травмы во время наезда на нее автомобиля на Пречистенке в Москве. Женщина получила вывих колена и перелом руки. Правоохранительные органы разыскивают водителя автомобиля", - сказал собеседник агентства, отметив, что ДТП произошло накануне.

Женщину госпитализировали в реанимацию Научно-исследовательского института скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, во вторник она должна быть переведена в палату.

"Действительно, Каталин находится в НИИ им. Н.В. Склифосовского. Вчера вечером на пешеходном переходе на Пречистенке ее сбил таксист и уехал. У нее сломана рука и нога. Угрозы жизни травмы не представляют. Ночью она была помещена в экстренную реанимацию. Сегодня ее должны перевести в палату", - сообщила директор Благотворительного фонда развития театрального искусства Ю. П. Любимова Елена Смирнова.

Каталин Любимова родилась в 1946 году в Будапеште. Окончила филологический факультет МГУ и Будапештский университет. Работала в Обществе венгеро-советской дружбы, которое организовало гастроли Юрия Любимова в Будапеште. В 1976 году стала женой режиссера.

В Театре на Таганке была верной соратницей и помощницей Юрия Любимова. В театре она работала волонтером, взяв на себя связи с общественностью, поиск спонсоров, проведение гастролей. После смерти супруга в 2014 году собрала Фонд развития театрального искусства Ю. П. Любимова и стала его президентом.

Новость обновлена (11:35 мск) - добавлена информация по тексту. 

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Россия
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В Москве задержали сбившего на машине вдову режиссера Юрия Любимова
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