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В Москве задержали подозреваемых в мошенничестве в сфере страхования

Материальный ущерб превысил 5 млн рублей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пять человек задержаны в Москве по подозрению в подделке документов для страховых выплат по несуществующим ДТП, в том числе со смертельным исходом, которые позволили им незаконно получить доход в размере более 5 млн рублей. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"На территории Москвы сотрудники полиции задержали участников организованной группы - пятерых мужчин в возрасте от 24 до 44 лет", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в главке, для своих целей подозреваемые открывали расчетные счета, оформляли банковские карты на несуществующих лиц по заранее подготовленным поддельным документам. В июле прошлого года они предоставили поддельные документы о получении компенсационной выплаты на сумму более 450 тыс. рублей в одну из страховых компаний Москвы, якобы по факту совершенного ДТП, в котором погиб человек. Деньги подозреваемым организация перевела.

В ходе обысков по месту проживания злоумышленников изъяты электронные носители, на которых обнаружены поддельные документы для страховых выплат, мобильные телефоны, более 100 сим-карт, а также более 70 банковских карт. "Установлено, что подозреваемые причастны еще к 10 аналогичным эпизодам противоправной деятельности. Общий материальный ущерб составил более 5 млн рублей", - отметили в главке.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159.5 УК РФ ("Мошенничество в сфере страхования"). В настоящее время трое участников группы отпущены под подписку о невыезде, двое арестованы.

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