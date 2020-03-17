{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело Ивана Голунова
Обновлено 

СК просит продлить срок ареста экс-полицейских по делу Голунова

Следствие ходатайствует о продлении срока ареста до 7 июня
Денис Коновалов (справа) Дмитрий Серебряков/ТАСС
Описание
Денис Коновалов (справа)
© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока ареста четырем бывшим полицейским по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова.

На эту тему
Хронология уголовного дела в отношении Ивана Голунова

Об этом ТАСС сообщил представитель журналиста и "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.

"Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей обвиняемым на два месяца и девять суток, то есть до 7 июня", - сказал Бадамшин.

Экс-полицейскому Денису Коновалову, признавшему вину и давшему показания на других фигурантов дела, на такой же срок просят продлить домашний арест.

Теги
РоссияДело Ивана ГолуноваГолунов, Иван Валентинович
Реклама на ТАСС
Дело основателя Vee Security Александра Литреева
Суд в Екатеринбурге отпустил под домашний арест основателя компании Vee Security Литреева
Александр Литреев обвиняется в приобретении и хранении наркотиков
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС