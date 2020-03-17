СК просит продлить срок ареста экс-полицейских по делу Голунова

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока ареста четырем бывшим полицейским по делу о незаконном задержании журналиста интернет-издания Meduza Ивана Голунова.

Об этом ТАСС сообщил представитель журналиста и "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.

"Следствие ходатайствует перед судом о продлении срока содержания под стражей обвиняемым на два месяца и девять суток, то есть до 7 июня", - сказал Бадамшин.

Экс-полицейскому Денису Коновалову, признавшему вину и давшему показания на других фигурантов дела, на такой же срок просят продлить домашний арест.