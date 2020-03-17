{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело основателя Vee Security Александра Литреева
Обновлено 

Суд в Екатеринбурге отпустил под домашний арест основателя компании Vee Security Литреева

Александра Литреева обвиняют в приобретении и хранении наркотиков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест основателю специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александру Литрееву, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил удовлетворить ходатайство обвиняемого и его адвоката Бушмакова, изменив Литрееву меру пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест сроком на один месяц и семь суток, то есть до 22 апреля", - сказала судья.

На эту тему

Представитель следствия просил продлить еще на месяц срок содержания обвиняемого в СИЗО. Сам Литреев в ходе заседания заявил, что снял квартиру в Екатеринбурге и добровольно готов передать следствию документы, которые позволяют ему покинуть страну.

По данным адвоката, Литреева задержали у гостиницы, во время осмотра на месте задержания у него никаких запрещенных веществ найдено не было. 23 февраля Литреева допросили и отправили в изолятор временного содержания. Он не имеет регистрации на территории РФ, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург приехал в гости. Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 февраля арестовал его на два месяца. 28 февраля Свердловский областной суд сократил срок ареста на месяц - до 23 марта. Он обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, вину признал полностью.

Александр Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка". Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности. 

В новость были внесены изменения (12:38 мск) - добавлена информация после второго абзаца.

Теги
РоссияСвердловская областьДело основателя Vee Security Александра Литреева
Реклама на ТАСС
В Мурманской области из-за схода лавины погиб альпинист из Санкт-Петербурга
В результате ЧП пострадали еще два человека
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС