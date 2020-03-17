Суд в Екатеринбурге отпустил под домашний арест основателя компании Vee Security Литреева

"Суд постановил удовлетворить ходатайство обвиняемого и его адвоката Бушмакова, изменив Литрееву меру пресечения в виде заключения под стражей на домашний арест сроком на один месяц и семь суток, то есть до 22 апреля", - сказала судья.

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Ленинский районный суд Екатеринбурга изменил меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест основателю специализирующейся на кибербезопасности компании Vee Security Александру Литрееву, который обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Представитель следствия просил продлить еще на месяц срок содержания обвиняемого в СИЗО. Сам Литреев в ходе заседания заявил, что снял квартиру в Екатеринбурге и добровольно готов передать следствию документы, которые позволяют ему покинуть страну.

По данным адвоката, Литреева задержали у гостиницы, во время осмотра на месте задержания у него никаких запрещенных веществ найдено не было. 23 февраля Литреева допросили и отправили в изолятор временного содержания. Он не имеет регистрации на территории РФ, проживает с родителями в Санкт-Петербурге. В Екатеринбург приехал в гости. Ленинский районный суд Екатеринбурга 24 февраля арестовал его на два месяца. 28 февраля Свердловский областной суд сократил срок ареста на месяц - до 23 марта. Он обвиняется в приобретении и хранении наркотиков, вину признал полностью.

Александр Литреев является основателем компании Vee Security и проекта "Красная кнопка". Vee Security - эстонская компания, специализирующаяся на решениях в области кибербезопасности.

В новость были внесены изменения (12:38 мск) - добавлена информация после второго абзаца.