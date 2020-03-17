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Арест главного акционера банка "Югра"

Суд Москвы еще на месяц продлил домашний арест экс-главе банка "Югра" Хотину

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка "Югра" было возбуждено в январе 2019 года

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Басманный суд Москвы продлил до 19 апреля срок домашнего ареста экс-главы банка "Югра" Алексея Хотина по делу о хищении 7,5 млрд рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Постановлением Басманного районного суда срок домашнего ареста в отношении Хотина продлен до 19 апреля 2020 года", - сказала пресс-секретарь суда Ирина Морозова. В случае дальнейшего продления меры пресечения ходатайство должно направляться в вышестоящую инстанцию - Мосгорсуд.

Срок домашнего ареста до 14 мая продлен также экс-директору столичного филиала банка "Югра" Нине Черновой, которая в рамках этого дела была взята под стражу и находилась в СИЗО почти полгода.

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин был задержан в апреле прошлого года сотрудниками ФСБ и МВД России в рамках уголовного дела о хищении 7,5 млрд рублей. Басманный суд отправил его под домашний арест. Кроме того, под домашний арест были отправлены бывший президент банка Алексей Нефедов и бывший председатель правления Дмитрий Шиляев, которым также до 19 апреля продлена мера пресечения. Фигуранты обвиняются по ч. 4 ст. 160 УК РФ ("Присвоение или растрата"), вину никто из них не признал, они отказались давать показания по существу предъявленных обвинений.

Уголовное дело по факту хищения 7,5 млрд рублей у банка "Югра" возбуждено в январе 2019 года Главным управлением по расследованию особо важных дел СК РФ. Банк на момент задержания Хотина занимал 30-е место в РФ по размеру активов.

Теги
РоссияАрест главного акционера банка "Югра"
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