В Подмосковье обнаружили крупный арсенал оружия и боеприпасов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Крупный арсенал оружия и боеприпасов обнаружен в Мытищах и Долгопрудном, задержаны четверо его предполагаемых хозяев. Об этом ТАСС во вторник сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В результате оперативно-разыскных мероприятий в городском округе Мытищи и городе Долгопрудный полицейские установили три квартиры и частный дом, владельцы которых, предположительно, хранили различные виды огнестрельного оружия, - сказала она. - В этих помещениях сотрудниками полиции было обнаружено более 50 предметов, конструктивно схожих с пулеметами, карабинами, винтовками Мосина, автоматами Калашникова, пистолетами-пулеметами Шпагина, пистолетами Макарова, Люгер и ТТ, револьверами системы Нагана и гранатами".

По этим адресам также изъято более 7 тыс. патронов различного калибра, основные части оружия и детонаторы. "Согласно исследованию, часть изъятого оружия признана пригодной для производства выстрелов. В отношении остальных предметов в настоящее время проводится экспертиза", - добавила представитель МВД.

Операция по задержанию подозреваемых проводилась сотрудниками МВД при участии ФСБ России. По факту обнаружения оружия возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов"). Один из фигурантов арестован, еще трое отпущены под подписку о невыезде.