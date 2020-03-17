В Мурманске на спортплощадке погиб подросток во время футбольного матча

МУРМАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Врачи констатировали смерть подростка, прибыв по вызову на спортивную площадку в Мурманске, где проходил футбольный матч. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного комитета России по Мурманской области.

"Предварительно установлено, что 16 марта 2020 года во время футбольной игры на площадке на ул. Капитана Маклакова в городе Мурманске стало плохо 14-летнему подростку, прибывшая на место скорая медицинская помощь констатировала смерть", - сообщили в пресс-службе.

По информации пресс-службы, сведений о совершении противоправных действий в отношении несовершеннолетнего нет. В связи с инцидентом региональный СК проводит доследственную проверку, чтобы установить обстоятельства произошедшего. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Для установления причины смерти подростка назначена судебно-медицинская экспертиза.