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Дело полковника Захарченко

Суд отклонил иск защиты Захарченко к СИЗО за признание его склонным к побегу

Ранее адвокат экс-полковника сообщал, что из-за признания Захарченко склонным к побегу тот не может трудоустроиться в колонии, так как каждый час ему приходится отмечаться у администрации

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Лефортовский районный суд Москвы отклонил иск защиты осужденного на 12,5 года колонии бывшего сотрудника антикоррупционного главка МВД РФ (ГУЭБиПК) полковника Дмитрия Захарченко к администрации СИЗО-2 УФСИН России по Москве по факту признания его склонным к побегу и нападению на сотрудников правоохранительных органов. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Иск оставить без удовлетворения", - огласил решение судья Антон Каргальцев.

В ходе заседания суд допросил сотрудника СИЗО и старшего оперуполномоченного по делам ФСИН, которые подтвердили, что слышали о том, что Захарченко угрожал оперативникам. Сотрудник СИЗО рассказал, что открыв окошко для выдачи вещей, услышал в камере Захарченко разговор, о котором он доложил руководству изолятора. "Коля и Миша еще обо мне вспомнят, у них тоже есть дети, я им этого не забуду", - процитировал свидетель. Сотрудник ФСИН в ходе допроса заявил, что данную фразу Захарченко расценили как угрозу двум оперативным сотрудникам ФСБ. Захарченко в суде категорических отрицал, что такая фраза была им сказана. По словам защиты экс-полковника, нет никаких видео- и аудиозаписей, подтверждающих данный разговор.

Также ранее адвокат сообщал, что из-за признания Захарченко склонным к побегу тот не может трудоустроиться в колонии № 5 в Зубово-Полянском районе Мордовии, где отбывает наказание, так как каждый час ему приходится отмечаться у администрации.

Дмитрий Захарченко был задержан и арестован в сентябре 2016 года. Ему были предъявлены обвинения в воспрепятствовании производству предварительного расследования (ст. 294 УК РФ) и получении двух взяток в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Пресненский суд Москвы 10 июня 2019 года приговорил его к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей, лишив звания полковника, госнаград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. В октябре прошлого года Мосгорсуд смягчил ему приговор на полгода.

Теги
РоссияДело полковника Захарченко
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