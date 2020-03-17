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Воевавшие в Сирии на стороне ИГ жители Дагестана получили 15 и 17 лет колонии

По версии следствия, обвиняемые прошли обучение в рядах ИГ в 2013 и 2014 году, после чего до конца 2016 года выполняли боевые задачи по поручению террористов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Двух жителей Дагестана, участвовавших в военных действиях на стороне запрещенной в России международной террористической организации "Исламское государство" в Сирии, приговорили к 15 и 17 годам исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщили во вторник журналистам в пресс-службе Южного окружного военного суда.

"В соответствии с приговором суда, братья Курбановы признаны виновными. Курбанову Мухтару [назначено наказание] 17 лет в исправительной колонии строгого режима, Курбанову Исмаилу - 15 лет", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подсудимые были завербованы в ряды ИГ в марте 2012 года в Дагестане. В конце 2013 года и в декабре 2014-го Курбановы прибывали в Сирию в целях прохождения обучения в рядах ИГ. Отмечается, что после прохождения обучения вплоть до конца 2016 года подсудимые выполняли боевые задачи по поручению террористов ИГ. "В целях поддержания, продолжения и расширения деятельности МТО "ИГ" подсудимые, выполняя возложенные на них задачи по обеспечению деятельности указанных НВФ, до конца 2016 года осуществляли вооруженную охрану подконтрольной территории и участвовали в боевых действиях", - сказали в пресс-службе суда.

Курбановы были задержаны правоохранителями на территории Дагестана при попытке спрятать боеприпасы в лесном массиве зимой 2018 года, уточнили в суде. Вину мужчины не признали.

Теги
СирияРоссияДагестан
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