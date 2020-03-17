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В Санкт-Петербурге предъявили обвинение подростку, подозреваемому в убийстве сверстника

Ему предъявили обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ "Убийство". Защита подростка не согласна с квалификацией преступления

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Задержанному после убийства своего 14-летнего друга в Санкт-Петербурге подростку предъявлено обвинение. Как сообщил ТАСС адвокат фигуранта Артем Баконин, защита не согласна с квалификацией и настаивает на причинении смерти по неосторожности.

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"Ему предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"). Мы не согласны, настаиваем на ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности")", - сказал защитник.

Адвокат также отметил, что в ближайшее время будет проведен ряд следственных мероприятий, они "послужат принятию обоснованного и законного решения".

Вечером 7 марта тело подростка с огнестрельным ранением головы обнаружили на лестнице в доме одного из судей Третьего кассационного суда на улице Ижорского Батальона в Петербурге. СК возбудил уголовное дело об убийстве. По данным следствия, в квартире, рядом с которой обнаружено тело, находились несколько подростков, сын хозяина жилого помещения выстрелил из ружья в своего знакомого и перенес его тело на лестничную площадку.

Подозреваемого в убийстве подростка обнаружили и задержали 8 марта - спустя несколько часов после убийства. Колпинский районный суд Петербурга, удовлетворив ходатайство следствия, отправил подростка под домашний арест, против чего он сам не возражал.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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