В Калининграде мужчина обманом завладел квартирой ветерана

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Следователи СК РФ задержали в Омске мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях в отношении ветерана Великой Отечественной войны в Калининграде. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Калининградской области.

В мае 2018 года с живущим в Калининграде 96-летним ветераном ВОВ вместо договора пожизненной ренты с содержанием обманом заключили договор купли-продажи квартиры, но денег не выплатили. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

"Следствием установлено, что подозреваемым по уголовному делу является 71-летний житель Омска, давний знакомый потерпевшего. 16 марта подозреваемый задержан следователем СК РФ в Омске и доставлен в Калининградскую область", - говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Следствие планирует ходатайствовать в суде о заключении его под стражу.

Отмечается, что задержанный уже оформил на себя право собственности на квартиру, которой завладел мошенническим путем. Ход следствия по делу контролируется лично руководителем регионального управления СК.