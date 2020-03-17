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В Калининграде мужчина обманом завладел квартирой ветерана

Подозреваемого задержали в Омске

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Следователи СК РФ задержали в Омске мужчину, подозреваемого в мошеннических действиях в отношении ветерана Великой Отечественной войны в Калининграде. Об этом сообщается во вторник на сайте следственного управления СК РФ по Калининградской области.

В мае 2018 года с живущим в Калининграде 96-летним ветераном ВОВ вместо договора пожизненной ренты с содержанием обманом заключили договор купли-продажи квартиры, но денег не выплатили. Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ ("Мошенничество").

"Следствием установлено, что подозреваемым по уголовному делу является 71-летний житель Омска, давний знакомый потерпевшего. 16 марта подозреваемый задержан следователем СК РФ в Омске и доставлен в Калининградскую область", - говорится в сообщении ведомства.

В ближайшее время задержанному предъявят обвинение. Следствие планирует ходатайствовать в суде о заключении его под стражу.

Отмечается, что задержанный уже оформил на себя право собственности на квартиру, которой завладел мошенническим путем. Ход следствия по делу контролируется лично руководителем регионального управления СК.

Теги
РоссияКалининградская область
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