В Санкт-Петербурге неизвестный сообщил о "минировании" вокзалов и почти 40 отелей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Сообщение об угрозе взрыва поступило во вторник днем в Василеостровский районный суд Петербурга. Как сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города, идет эвакуация.

"Василеостровский районный суд эвакуируется", - сказано в сообщении пресс-службы. В письме в райсуд автор также заявил об угрозе взрыва на вокзалах и почти в 40 отелях в разных районах города.

Волна "минирований" началась в городах России в ноябре 2019 года. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрыва в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах. Ни одна из угроз не подтвердилась. Ранее ФСБ России сообщила о блокировке иностранных ресурсов, с которых с конца ноября прошлого года поступали тысячи ложных сообщений о "минировании".

Кроме того, неизвестные стали присылать по электронной почте письма о "минировании" российских пассажирских самолетов. Все сообщения об угрозе взрыва также оказались ложными. Источник в силовых структурах в разговоре с ТАСС отмечал, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирования" зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний, а также самолетов.