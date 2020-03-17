Неизвестные "заминировали" три самолета из Москвы

ТАСС, 17 марта. Неизвестные "заминировали" три самолета, летящих из Москвы в Иркутск, Уфу и Челябинск. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение поступило на электронную почту одной из авиакомпаний. Оно содержит информацию о минировании трех самолетов: Москва - Челябинск, Москва - Иркутск, Москва - Уфа", - сказал собеседник агентства.

Самолеты летят в пункты назначения, не меняя маршруты.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать 3 марта. За это время были "заминированы" по меньшей мере 19 рейсов. Большинство рейсов - пять - были "заминированы" в понедельник. Все угрозы оказались ложными.

Ранее источник в силовых структурах отметил, что неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, а также зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.

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