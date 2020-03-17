Глава националистического "Черного блока" ответил в суде на обвинения в экстремизме

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Гарнизонный военный суд Москвы во вторник начал слушания в отношении пятерых членов националистического движения "Черный блок", обвиняемых в экстремизме, участии в массовых беспорядках и хулиганстве, передает корреспондент ТАСС.

"Обвиняемые совершили преступления экстремистской направленности, несущие угрозу общественной безопасности", - сказал государственный обвинитель, оглашая свое заключение по делу.

В свою очередь подсудимые заявили о своем отношении к предъявленным обвинениям. Предполагаемый лидер группы Владимир Комарницкий отрицает обвинения, той же позиции придерживается Дмитрий Спорыхин. "Мы считаем себя абсолютно невиновными, мы занимались законной политической деятельностью, которой каждый имеет право заниматься в соответствии с Конституцией РФ, никаких экстремистских действий с нашей стороны не было", - сказал он.

Двое обвиняемых - Дмитрий Трофимов и Виктор Никитин - полностью признали вину. Обвиняемый Артем Воробьев частично признал вину в хулиганстве.

Трое потерпевших заявили гражданские иски к Комарницкому, Никитину, Воробьеву и Трофимову, попросив возместить имущественный вред в размере 16,5 тыс. рублей, а также потребовали 1 млн рублей компенсации морального вреда. Потерпевшими являются девушки, на которых, по версии следствия, напали фигуранты дела, приняв их за лесбиянок.

Дело "Черного блока"

На скамье подсудимых находятся Владимир Комарницкий, Дмитрий Спорыхин, Артем Воробьев, Дмитрий Никитин и Виктор Трофимов. Комарницкому вменяются создание экстремистского сообщества (ч. 1 ст. 282.1 УК РФ), публичные призывы к экстремизму в интернете (ч. 2 ст. 280 УК РФ), призывы к массовым беспорядкам (ч. 3 ст. 212 УК РФ) и возбуждение ненависти либо вражды в двух эпизодах (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Другие фигуранты дела в зависимости от роли обвиняются в соучастии в этих преступлениях.

По версии следствия, в 2015 году Комарницкий и Спорыхин в соучастии с иными лицами создали экстремистское сообщество, а также привлекли к его деятельности других участников с целью осуществления публичных призывов к экстремистской деятельности.

Кроме того, Комарницкий, согласно выводам следствия, лично участвуя в массовых мероприятиях, публично оправдывал противоправную деятельность, связанную с проявлениями экстремизма и терроризма, осуществлением насильственных действий.