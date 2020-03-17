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В Симферополе погибли четыре человека при пожаре в частном доме

Площадь возгорания составила 40 кв. м, спасатели продолжают разбор завалов

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Четыре человека, по предварительной информации, погибли во время пожара, который произошел в частном доме во вторник в Симферополе. Об этом сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"Пожар произошел сегодня на улице Днепровской в Симферополе. По предварительной информации, погибли четыре человека", - сообщил источник.

В крымском главке МЧС ТАСС сообщили, что информация о возгорании в частном доме поступила в 15:25 мск, пожар был ликвидирован в 16:44 мск на площади 40 кв. м. На месте работало два отделения пожарных, спасатели продолжают разбор завалов.

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