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В Таганроге мужчина проник в школу и надругался над семилетней девочкой

Возбуждено уголовное дело

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении 19-летнего жителя Таганрога Ростовской области, которого подозревают в совершении сексуальных действий в отношении 7-летней девочки в школе. Об этом во вторник сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Ростовской области.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 19-летнего жителя г. Таганрога. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемый пришел в одну из школ Таганрога, где в женском туалете совершил в отношении девочки сексуальные действия. Мужчину задержали на месте преступления. Суд принял решение о его аресте на время следствия, отметили в пресс-службе.

Как подчеркнули в СК, следователи намерены установить также обстоятельства, которые способствовали совершению преступления, в том числе выяснить, как стало возможным прохождение постороннего лица в учебное заведение.

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РоссияРостовская область
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