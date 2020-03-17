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В Коми неизвестные обстреляли вертолет Ми-8 с грузом горючего

В результате происшествия никто не пострадал

ТАСС, 17 марта. Неизвестные обстреляли в Коми вертолет Ми-8, который следовал по маршруту Емва (Коми) - Шиес (Архангельская область), с горюче-смазочными материалами, пострадавших нет. Об этом сообщили во вторник ТАСС в пресс-службе Северо-Западного управления на транспорте СК РФ.

"17 марта 2020 года, вертолет Ми-8 следовал по маршруту Емва (Республика Коми) - Шиес (Архангельская область) для выгрузки горюче-смазочных материалов. Во время следования в районе Республики Коми неизвестные лица произвели не менее шести выстрелов, по предварительным данным, картечью в борт вертолета. Воздушное судно благополучно приземлилось. На борту находились четыре члена экипажа, которые не пострадали", - сказали в пресс-службе.

По факту случившегося возбудили уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. "а", "и" ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство из хулиганских побуждений") и ст. 267.1 ("Действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств").

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа, устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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