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Один человек погиб при столкновении легковушки и грузовика на МКАД

Двое пострадали

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Столкновение легкового автомобиля и грузовика произошло на внешней стороне МКАД в Москве, в результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На внешней стороне 55-го км МКАД произошло ДТП с участием двух транспортных средства - легкового автомобиля и грузовой машины "КамАЗ". В результате столкновения один человек погиб, двое пострадали", - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, обстоятельства ДТП устанавливаются.

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