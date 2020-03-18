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В Москве шестеро человек обстреляли автосалон и сожгли десять машин

Их задержали

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полиция задержала шестерых ранее судимых мужчин, которые подозреваются в двух обстрелах автосалона на юго-востоке Москвы, а также в поджоге десяти машин. Как сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, злоумышленники задержаны.

"Злоумышленники в ночное время подъехали к автосалону, расположенному на юго-востоке столицы, и совершили шесть выстрелов в сторону здания, после чего скрылись. Через несколько дней они вернулись на место преступления и подожгли две машины, припаркованные на территории дилерского центра", - сказала она.

Спустя еще неделю, по словам Волк, подозреваемые снова открыли стрельбу по салону. В этот раз, они четырнадцать раз выстрелили в салон и повредили восемь легковых автомобилей. По данному факту возбуждены уголовные дела по ст. 167 ("Умышленные уничтожение или повреждение имущества") и 213 УК РФ ("Хулиганство").

"В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками полиции при участии Росгвардии по подозрению в совершении дерзких преступлений задержаны шестеро ранее судимых граждан. Им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - отметила представитель МВД.

В ходе обысков у задержанных обнаружены мобильные телефоны, сим-карты и ноутбуки. Кроме того, изъяты транспортные средства, которые, предположительно, использовались подозреваемыми.

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