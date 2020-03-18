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Неизвестные похитили из квартиры в Москве ювелирные украшения и деньги

Сумма ущерба составила около 4 млн рубелей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Злоумышленники похитили дорогостоящие часы и деньги из квартиры на юго-западе Москвы, ущерб составил около 4 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе главка столичной полиции.

"В полицию обратился мужчина и заявил о краже из его квартиры по адресу: Солнцевский проспект, 6-1. Установлено, что неизвестные, повредив один замок и подобрав ключи ко второму замку входной двери, проникли в квартиру, взломали два сейфа и похитили ювелирные изделия, три пары наручных часов, 1 млн 550 тыс. рублей и $2700. Материальный ущерб составил около 3 млн 940 тыс. рублей", - сказали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

Теги
Россия
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