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В спортклубе в Москвы у безработного украли часы и телефон на 1,6 млн рублей

По данному факту полицейские возбудили уголовное дело

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Наручные часы, телефон и наушники стоимостью около 1,6 млн рублей украли у безработного в раздевалке спортклуба в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный, находясь в раздевалке спортивного клуба в Романовом переулке, дом 4, строение 2, вскрыл шкафчик и украл у безработного мужчины телефон, наручные часы и наушники, а затем скрылся. Материальный ущерб составил около 1 млн 600 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).

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Россия
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