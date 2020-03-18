В спортклубе в Москвы у безработного украли часы и телефон на 1,6 млн рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Наручные часы, телефон и наушники стоимостью около 1,6 млн рублей украли у безработного в раздевалке спортклуба в центре Москвы, возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

"Неизвестный, находясь в раздевалке спортивного клуба в Романовом переулке, дом 4, строение 2, вскрыл шкафчик и украл у безработного мужчины телефон, наручные часы и наушники, а затем скрылся. Материальный ущерб составил около 1 млн 600 тыс. рублей", - сказали в пресс-службе.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в особо крупном размере).