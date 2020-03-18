СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на российское посольство в Киеве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту нападения радикалов на посольство РФ в Киеве 14 марта. Об этом журналистам сообщила в среду официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"Главным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 360 и ст. 329 УК РФ ("Нападение на лиц и учреждения, которые пользуются международной защитой" и "Надругательство над государственным флагом РФ")", - сказала она.

14 марта в Киеве радикалы совершили нападение на здание посольства РФ на Украине, выкрикивая антироссийские лозунги. Националисты обстреляли здание пиротехникой и надругались над российским флагом.

Согласно Венской конвенции о дипломатических сношениях, напомнила Петренко, государство пребывания обязано предпринимать все необходимые меры для защиты помещений дипломатического представительства от всякого вторжения. При этом, согласно официальной информации на сайте Национальной полиции Украины, в ходе прошедшего 14 марта в Киеве марша нарушений общественного порядка допущено не было, а полиция с поставленной задачей по охране правопорядка справилась.

"Отрицание украинской стороной очевидных фактов дает основания Следственному комитету РФ использовать предоставленные международным правом и национальным законодательством меры для защиты своих граждан и загранучреждений на Украине", - заключила представитель СК.