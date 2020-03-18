В Хакасии погиб пациент психоневрологического интерната при попытке побега

ТАСС, 18 марта. Пациент Туимского психоневрологического интерната в Хакасии погиб при попытке побега, еще один получил травму. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства республики.

"Два недееспособных и постоянно проживающих в социально-медицинском учреждении человека предприняли ночью попытку самовольно оставить интернат. В результате один погиб, второй получил травму", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, минтруд региона начал служебную проверку в связи с несчастным случаем.

В ведомстве рассказали ТАСС, что мужчины смогли выломать решетку на окне третьего этажа. Один из них разбился насмерть, у погибшего это была уже десятая попытка побега. Второй пациент в результате инцидента сломал ногу.