СК возбудил дело о хищении денег, выделенных на реставрацию консерватории в Петербурге

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с хищением денег, выделенных по госконтрактам на реставрацию консерватории в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"По поручению главы ведомства в центральный аппарат переданы материалы проверки, организованной по факту реставрации ряда исторических объектов в Санкт-Петербурге. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело в связи с хищением денежных средств по государственным контрактам о выполнении реставрационных работ по статье 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сообщила Петренко.

Ранее представители общественности и жители города утверждали, что фирма, выполнявшая реставрацию Санкт-Петербургской консерватории, некачественно выполнила работы и нарушила сроки их проведения. Уголовное дело находится на контроле главы СК.