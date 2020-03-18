{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СК возбудил дело о хищении денег, выделенных на реставрацию консерватории в Петербурге

Ранее сообщалось, что общественники и жители города заявили о некачественном выполнении работ и нарушении сроков проведения реставрации здания

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с хищением денег, выделенных по госконтрактам на реставрацию консерватории в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

На эту тему

"По поручению главы ведомства в центральный аппарат переданы материалы проверки, организованной по факту реставрации ряда исторических объектов в Санкт-Петербурге. Главным следственным управлением возбуждено уголовное дело в связи с хищением денежных средств по государственным контрактам о выполнении реставрационных работ по статье 159 УК РФ ("Мошенничество")", - сообщила Петренко.

Ранее представители общественности и жители города утверждали, что фирма, выполнявшая реставрацию Санкт-Петербургской консерватории, некачественно выполнила работы и нарушила сроки их проведения. Уголовное дело находится на контроле главы СК.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Суд отменил приговор экс-сотруднику ярославской колонии, осужденному на 3,5 года
Максим Яблоков был осужден по делу об избиении заключенных, которое произошло в 2016 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС