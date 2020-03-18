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ФСБ выявила крупную подпольную сеть оружейников в 16 регионах России

В ходе операции силовики изъяли 193 единицы огнестрельного оружия
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© Снимок с видео. ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. ФСБ России выявила крупную подпольную сеть оружейников, действовавших в 16 регионах страны. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

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"Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД России пресечена преступная деятельность жителей Коми, Крыма, Якутии, Забайкальского, Хабаровского краев, Иркутской, Кемеровской, Кировской, Омской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Сахалинской, Томской, Тульской и Челябинской областей, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия и изготовлению боеприпасов", - сообщили в ЦОС.

"В результате проведенных по местам проживания и работы нелегальных оружейников оперативно-разыскных мероприятий из незаконного оборота изъято 193 единицы огнестрельного оружия: 4 пулемета (РПК, MG, ZB-30), 11 автоматов (АК-74, АКМС, АКС-74У), 7 пистолетов-пулеметов (ППШ, ППС, Thompson, МР-38, МР-40, М-56), 92 винтовки, карабина и ружья (СВД, Мосина, ТОЗ, Mauser, CZ), 79 пистолетов и револьверов (АПС, ПЯ, ПСМ, ПМ, ТТ, Glock, Luger, Walther, Beretta, Colt, Наган), а также 2 гранатомета РПГ-18, 13 ручных осколочных гранат ("Ф-1", РГД-5, РГН, РКГ), около 8 тыс. патронов различного калибра, 16 взрывателей различных модификаций, свыше 7 кг взрывчатых веществ (тротил, порох), 2 приспособления для бесшумной стрельбы, основные части оружия (стволы, затворы, барабаны), комплектующие (пули, гильзы, капсюли) и оборудование для изготовления боеприпасов", - привели перечень изъятого арсенала в ФСБ.

В ходе обысков изъято 193 единицы огнестрельного оружия, пресечена деятельность десяти подпольных мастерских по переделке оружия.

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