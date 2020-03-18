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Кризис на Украине

СК РФ возбудил новые дела по двум обстрелам населения Донбасса украинскими военными

По данным СК, при обстреле 14 марта погиб 84-летний мужчина

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следственный комитет РФ возбудил новые уголовные дела в отношении украинских военнослужащих, причастных к двум обстрелам населения Донбасса 14 марта. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"14 марта командир 28 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины полковник Максим Марченко, а также иные лица из числа его подчиненных произвели прицельный обстрел из минометов по объектам гражданской инфраструктуры в селе Сигнальном Петровского района Донецка", - сообщила Петренко, добавив, что при обстреле погиб 84-летний мужчина.

В тот же день командир 58 отдельной мотопехотной бригады ВСУ полковник Дмитрий Кащенко и его подчиненные обстреляли из минометов гражданские объекты в Никитовском районе Горловки, в результате пострадали двое взрослых и ребенок. "В отношении указанных должностных лиц вооруженных сил Украины Главным следственным управлением СК России возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором РФ)", - сказала Петренко.

Она отметила, что Кащенко уже был заочно обвинен в аналогичном преступлении в декабре 2019 года. СК проводит следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия для установления соучастников фигурантов и всех обстоятельств произошедшего.

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