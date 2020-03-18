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Дочь экс-президента Узбекистана получила 13 лет и четыре месяца тюрьмы по новому приговору

Гульнару Каримову признали виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении, а также легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений
Гульнара Каримова Игорь Акимов/ТАСС
Описание
Гульнара Каримова
© Игорь Акимов/ТАСС

ТАШКЕНТ, 18 марта. /ТАСС/. Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил старшую дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнару, которая уже отбывает срок по предыдущему приговору, к 13 годам и четырем месяцам лишения свободы. Об этом сообщила в среду пресс-служба Верховного суда республики.

"Суд... признал Г. Каримову виновной в организации преступного сообщества, вымогательстве, хищении путем присвоения и растраты, легализации доходов, полученных от преступной деятельности и других преступлений. Приговором суда Г. Каримовой назначено наказание в виде 13 лет четырех месяцев лишения свободы", - говорится в сообщении. В Верховном суде уточнили, что в соответствии с совокупностью наказаний по нескольким приговорам этот срок будет исчисляться с 21 августа 2015 года.

Также суд объявил приговоры другим обвиняемым по этому делу. Четверо из них получили от 17 до 20 лет лишения свободы. Еще один приговорен к пяти годам трем месяцам 21 дню лишения свободы условно с испытательным сроком на три года и двое освобождены от ответственности по истечению срока давности.

Гульнара Каримова в декабре 2017 года за вымогательство, неуплату налогов и другие преступления была осуждена на 10 лет лишения свободы, с начала 2019 года она отбывает наказание в одной из колоний общего режима в Ташкентской области. В декабре 2019 года пресс-служба генпрокуратуры Узбекистана сообщила, что в отношении Каримовой было возбуждено новое уголовное дело. По версии следствия, она и члены созданного ею преступного сообщества совершили преступления, связанные с вымогательствами, хищением бюджетных средств и легализацией преступных доходов. В общей сложности, по версии следствия, ущерб по этому делу превысил $165 млн и 85 млрд сумов (около $10 млн). Дело было открыто по вновь открывшимся обстоятельствам и сообщениям от международных структур и граждан "о новых, не охваченных прежними расследованиями преступлениях".

Теги
УзбекистанКаримов, Ислам АбдуганиевичКаримова, Гульнара Исламовна
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