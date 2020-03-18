Суд отменил приговор экс-сотруднику ярославской колонии, осужденному на 3,5 года

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Ярославский областной суд отменил приговор Заволжского районного суда Ярославля бывшему сотруднику местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Максиму Яблокову, ранее он был приговорен к 3,5 года колонии общего режима по делу об избиении заключенных. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

"Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в Заволжский суд", - сказала она.

Избиение произошло в ИК-1 в 2016 году. Потерпевшими признаны заключенные Хасдин Муртазалиев и еще двое, имена которых не называются. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбудили в 2018 году после обнаружения видеозаписи. Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Обвиняемыми по делу являются бывшие сотрудники колонии Яблоков, Владислав Писаревский и Роман Оныпа. Ранее на суде Оныпа заявил, что получил указание "принять жестко" осужденных от старшего по званию - Яблокова. Писаревский и Оныпа получили условные сроки. Яблоков также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключенного ИК-1 Евгения Макарова.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом, в том числе бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев.

В июле следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова. В январе Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела - Сергей Ефремов получил 4 года колонии.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов.

В новость внесены изменения (12:03 мск) - добавлены подробности после 3-го абзаца.