{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело об избиении заключенного в ярославской колонии
Обновлено 

Суд отменил приговор экс-сотруднику ярославской колонии, осужденному на 3,5 года

Максим Яблоков был осужден по делу об избиении заключенных, которое произошло в 2016 году

ЯРОСЛАВЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Ярославский областной суд отменил приговор Заволжского районного суда Ярославля бывшему сотруднику местной исправительной колонии №1 (ИК-1) Максиму Яблокову, ранее он был приговорен к 3,5 года колонии общего режима по делу об избиении заключенных. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь областного суда Ольга Козлова.

На эту тему

"Приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение в Заволжский суд", - сказала она.

Избиение произошло в ИК-1 в 2016 году. Потерпевшими признаны заключенные Хасдин Муртазалиев и еще двое, имена которых не называются. Уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий возбудили в 2018 году после обнаружения видеозаписи. Яблоков признал вину и заключил досудебное соглашение со следствием.

Обвиняемыми по делу являются бывшие сотрудники колонии Яблоков, Владислав Писаревский и Роман Оныпа. Ранее на суде Оныпа заявил, что получил указание "принять жестко" осужденных от старшего по званию - Яблокова. Писаревский и Оныпа получили условные сроки. Яблоков также является фигурантом дела об избиении летом 2017 года заключенного ИК-1 Евгения Макарова.

Дело о пытках в ярославской колонии

На сайте "Новой газеты" 20 июля 2018 года был опубликован материал о пытках в колонии № 1 Ярославля летом 2017 года. На кадрах сотрудники ФСИН избивают и оскорбляют заключенного Макарова. Региональный главк СК РФ возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, позже оно было передано в центральный аппарат ведомства.

По делу об избиении Макарова проходят 15 экс-сотрудников ИК-1, всем им предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, 11 из них арестованы, трое находятся под домашним арестом, в том числе бывший врио начальника ИК-1 Дмитрий Николаев.

В июле следственные органы завершили расследование уголовного дела об избиении Макарова. В январе Заволжский районный суд Ярославля вынес первый приговор фигуранту дела - Сергей Ефремов получил 4 года колонии.

По всем эпизодам с пытками в колониях Ярославля, которые были выявлены следствием, проходят 20 фигурантов.

В новость внесены изменения (12:03 мск) - добавлены подробности после 3-го абзаца.

Теги
РоссияЯрославская областьДело об избиении заключенного в ярославской колонии
Реклама на ТАСС
Дело историка Олега Соколова
СК завершил расследование уголовного дела в отношении историка Соколова
Дело об убийстве Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко направили в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС