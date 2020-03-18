Более 40 административных дел возбуждено против участников пикетов на Лубянке 14 марта

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Полиция возбудила административные дела на 40 граждан, участвовавших в пикетах у здания ФСБ РФ на Лубянке в Москве 14 марта. Об этом в среду на заседании Мосгордумы сообщил начальник столичного ГУ МВД РФ Олег Баранов.

"14 марта группой граждан было проведено несогласованное мероприятие, которое нарушило законодательство. Более чем на 40 граждан были составлены административные материалы, которые будут переданы в суды", - сказал он.

Ранее корреспондент ТАСС сообщал, что полицейские задержали около 20 человек у здания ФСБ на Лубянке в центре Москвы в ходе несогласованной акции против приговора по делу "Сети". Отмечалось, что участники акции планировали устроить одиночные пикеты и создать так называемую живую цепь вокруг главного здания ФСБ. В числе задержанных оказался лидер движения "За права человека" Лев Пономарев.