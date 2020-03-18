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Против главы комитета по труду Тамбовской областной думы возбуждено дело о мошенничестве

По версии следствия, депутат фиктивно устроил на работу помощников, а их зарплату получал сам

ТАСС, 18 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере в отношение депутата Тамбовской областной думы Алексея Жирнова, который возглавляет комитет по труду и социальным вопросам. Предполагается, что он фиктивно трудоустроил двух помощников и в течение нескольких лет получал за них зарплату. Об этом сообщил ТАСС в среду источник в правительстве региона.

"В отношение Алексея Жирнова, депутата Тамбовской областной Думы и председателя комитета по труду и социальным вопросам, следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ, то есть, о мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что утром в среду на рабочем месте Жирнова прошли обыски. В настоящее время они проходят по его месту жительства. "Жирнов подозревается в том, что фиктивно устроил на работу двух помощников депутатов. А особо крупный размер это все, что выше 500 тысяч рублей. Помощников он трудоустроил фиктивно, а деньги в течение трех-четырех лет поучал сам", - сказал собеседник агентства.

Теги
РоссияТамбовская область
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