СК завершил расследование уголовного дела в отношении историка Соколова

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Убийство", "Незаконное приобретение и хранение оружия"), - сообщила Петренко. - Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения".

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою подругу Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки, когда он попытался выбросить останки, но упал в воду. В квартире историка следователи обнаружили другие фрагменты тела девушки. На суде Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.

Дело Соколова было передано для расследования в центральный аппарат СК. Историк прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость на момент совершения преступления.