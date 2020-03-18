{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Дело историка Олега Соколова

СК завершил расследование уголовного дела в отношении историка Соколова

Дело об убийстве Соколовым аспирантки Анастасии Ещенко направили в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения
Олег Соколов Петр Ковалев/ТАСС
Описание
Олег Соколов
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Следствие по уголовному делу в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, завершено. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

На эту тему
Что известно о деле историка Соколова

"В Главном следственном управлении СК России завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222 УК РФ ("Убийство", "Незаконное приобретение и хранение оружия"), - сообщила Петренко. - Уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения".

По данным следствия, 7 ноября 2019 года Соколов у себя дома в Петербурге застрелил аспирантку и свою подругу Анастасию Ещенко из обреза, а через два дня решил избавиться от тела, расчленив его. Утром 9 ноября историка вытащили из реки Мойки, когда он попытался выбросить останки, но упал в воду. В квартире историка следователи обнаружили другие фрагменты тела девушки. На суде Соколов признался в содеянном. Мотивом преступления он назвал ссору с Ещенко.

Дело Соколова было передано для расследования в центральный аппарат СК. Историк прошел комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая показала его вменяемость на момент совершения преступления.

Теги
РоссияДело историка Олега Соколова
Реклама на ТАСС
Дело об избиении заключенного в ярославской колонии
Суд отменил приговор экс-сотруднику ярославской колонии, осужденному на 3,5 года
Максим Яблоков был осужден по делу об избиении заключенных, которое произошло в 2016 году
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС