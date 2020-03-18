В Симферополе в результате пожара в частном доме погибли четыре человека

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Пожар в частном доме в Симферополе, в котором погибли четыре человека, мог произойти из-за неосторожного обращения с огнем. Об этом сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Крыму и городу Севастополю.

Пожар произошел 17 марта в частном доме на переулке Днепропетровском. В результате инцидента погибла семья из четырех человек.

"По предварительным данным, очаг возгорания находился в пристройке к дому, в связи с чем выход из задымленного помещения был заблокирован. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем, причина смерти погибших - отравление угарным газом", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, следователи по факту гибели четырех человек начали проверку.