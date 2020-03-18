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В Петербурге задержали преступную группу по делу о незаконной банковской деятельности

По данным УФСБ, часть полученных незаконным путем денег злоумышленники потратили на покупку недвижимости в Петербурге и активов юридического лица АО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ и полиции пресекли деятельность группы, осуществляющей незаконную банковскую деятельность и занимающуюся легализацией средств в Санкт-Петербурге, Вологде, Череповце и Комсомольске-на-Амуре. Об этому журналистам сообщили в пресс-службе УФСБ России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данным УФСБ, часть денежных средств, полученных членами преступной группы от осуществления незаконных финансовых операций, легализована через подконтрольные организации и использована для покупки недвижимости на территории Санкт-Петербурга и юридического лица АО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт" и его активов в Комсомольске-на-Амуре.

"В результате реализации комплекса оперативно-следственных действий на территории Санкт-Петербурга, Вологды, Череповца, Комсомольска-на-Амуре пресечена деятельность группы лиц, осуществлявших незаконную банковскую деятельность путем создания финансовых схем в кредитных организациях различных регионов для выполнения незаконных банковских операций", - сказано в сообщении пресс-службы.

Проведено более 55 обысков в местах проживания фигурантов и используемых ими офисах, в том числе помещениях АО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт". Обнаружены и изъяты предметы и документы, подтверждающие преступную деятельность членов группы, печати фиктивных организаций, теневая бухгалтерия, более 60 млн рублей, около $1 млн, инкассаторский автомобиль, документы, подтверждающие легализацию денежных средств для приобретения аэропорта и его активов.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургВологодская областьХабаровский край
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