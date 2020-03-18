В Калуге мужчина получил тюремный срок за насилие над малолетними

ТАСС, 18 марта. Житель Москвы признан судом Калуги виновным в совершении четырех преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и развратных действий и приговорен к 13 годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК по Калужской области.

"Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Калужской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 44-летнему жителю Москвы. Он признан виновным в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 1 и ч. 2 ст. 135 УК РФ ("Развратные действия"), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней"). <...> Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года", - говорится в сообщении.

В 2018 году осужденный отправлял девочкам, которым было от 11 до 12 лет, фотографии, видео и текстовые сообщения сексуального характера. С одной из них он встретился на территории Калужской области, уточнили в пресс-службе регионального ведомства. Когда они оказались в машине, предложил за мобильный телефон вступить с ним в интимную связь. Девочка отказалась, но он заблокировал двери автомобиля и совершил в ее отношении действия сексуального характера.

Установить его личность удалось благодаря своевременному обращению в правоохранительные органы и проведению технических мероприятий. Оперативное сопровождение по делу осуществлялось сотрудниками УМВД России по Калужской области.