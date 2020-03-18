В Подмосковье при сносе старого дома найден скелет человека

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Скелет человека обнаружен под досками старого дома при его сносе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в Главном следственном управлении СК по Московской области.

"17 марта на территории участка в деревне Лысково в Мытищинском городском округе после сноса старого деревянного строения под досками обнаружены скелетированные останки неустановленного человека, предположительно мужского пола, давность наступления смерти - около семи лет", - сообщили в ГСУ.

По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливают личность умершего, назначена судмедэкспертиза для выяснения причины его смерти.