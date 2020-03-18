МВД выявило хищение нефти у "Газпрома" и "Роснефти" на 300 млн рублей

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Сотрудники МВД и ФСБ выявили хищение нефти у компаний "Газпром" и "Роснефть" в Оренбургской области на сумму около 300 млн рублей. Как сообщила ТАСС в среду официальный представитель МВД России Ирина Волк, по подозрению в совершении данного преступления задержаны три человека.

"Сотрудниками УМВД России по Оренбургской области при содействии регионального УФСБ России, служб корпоративной безопасности компаний "Газпром" и "Роснефть" задержаны трое граждан по подозрению в совершении краж углеводородного сырья, - сказала она. - Предварительно энергетические компании заявили об ущербе на сумму около 300 млн рублей".

По словам Волк, несколько месяцев назад злоумышленники в районе 383-го км автомобильной дороги М-5 "Урал" Оренбургской области осуществили незаконную врезку в нефтепровод, откуда похищенная нефть сначала поступала в спрятанные под землей емкости, а затем вывозилась грузовым транспортом. Вторая врезка была выявлена в районе 26 км автодороги Оренбург - Самара. Из нее нефть поставлялась на обустроенный поблизости нелегальный перерабатывающий мини-завод, где сырье проходило необходимую обработку, после чего отправлялось потребителям.

Как отметила представитель МВД, злоумышленники делали врезки путем горизонтального бурения. Незаконные трубопроводы прокладывали под действующими, чтобы их не обнаружили. По данному факту возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 УК РФ ("Кража, совершенная из нефтепровода, нефтепродуктопровода, газопровода").

"Полицейскими, сотрудниками УФСБ при силовой поддержке сотрудников Росгвардии проведены обыски, изъято оборудование, необходимое для откачки сырья, грузовые автомобили, документация, системные блоки и другие предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела", - подчеркнула Волк.