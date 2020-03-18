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Дело экс-сотрудника СК Александра Дрыманова
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Экс-главу управления СК по Москве Александра Дрыманова приговорили к 12 годам колонии

Его признали виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова
Александр Дрыманов Михаил Джапаридзе/ТАСС
Описание
Александр Дрыманов
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил бывшего главу следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова. 

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Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил Дрыманова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 196 млн рублей", - огласил решение судья Сергей Груздев. Суд лишил его звания генерал-майора юстиции и права работать в органах в течение пяти лет.

Теги
РоссияДело экс-сотрудника СК Александра Дрыманова
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