Экс-главу управления СК по Москве Александра Дрыманова приговорили к 12 годам колонии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд приговорил бывшего главу следственного управления СК РФ по Москве Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в получении крупных взяток, в том числе от криминального авторитета Захария Калашова.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд приговорил Дрыманова к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима и штрафу в размере 196 млн рублей", - огласил решение судья Сергей Груздев. Суд лишил его звания генерал-майора юстиции и права работать в органах в течение пяти лет.