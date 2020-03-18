В Ленобласти задержали командира подразделения ОМВД по подозрению в получении взятки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Командира ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области задержали по подозрению в получении взятки, сообщили журналистам в пресс-службе следственного управления СК РФ по Ленинградской области.

"В Ленинградской области задержан командир одного из подразделений ОМВД России по Тосненскому району Ленинградской области, подозреваемый в получении взятки. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в крупном размере")", - сказано в сообщении пресс-службы.

В ГУ МВД по Петербургу и области журналистам рассказали, что сотрудники управления собственной безопасности ведомства установили, что 33-летний командир отдельного взвода патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по Тосненскому району может быть причастен к получению взятки. По предварительной информации, с 2018 года по настоящее время полицейский неоднократно получал деньги от предпринимателя или через его посредника. Незаконное вознаграждение сотрудник полиции требовал за общее покровительство и укрывательство несанкционированной розничной торговли, которой занимался предприниматель.

"Проводится служебная проверка, по результатам которой указанный сотрудник будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим основаниям", - добавили в ГУ МВД.

В следственном управлении СК РФ по Ленинградской области отметили, что по уголовному делу проведены обыски по месту работы подозреваемого и месту жительства посредника. Обнаружены и изъяты предметы, представляющие интерес для следствия.