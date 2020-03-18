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В Воронежской области в агентстве инноваций проходят обыски по делу о взяточничестве

Силовики обыскивают кабинет и квартиру директора областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов"

ВОРОНЕЖ, 18 марта. /ТАСС/. Представители силовых структур провели обыски в кабинете руководителя подразделения департамента экономического развития Воронежской области Алексея Антиликаторова. Возбуждено уголовное дело о получении взятки. Об этом сообщил ТАСС источник в правоохранительных структурах региона.

"Обыски уже прошли в его [Антиликаторова] кабинете, а у него дома - в работе сейчас. Возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ ("Получение взятки")", - сказал собеседник агентства.

Алексей Антиликаторов является директором областного казенного учреждения "Агентство инноваций и развития экономических и социальных проектов", которое входит в департамент экономического развития Воронежской области.

Как сообщается на сайте агентства, оно занимается оценкой, сопровождением и внедрением инновационных проектов, созданием благоприятных условий для развития конкурентной среды в инновационной сфере и поддержкой малого и среднего предпринимательства.

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