Мосгорсуд выпустил из СИЗО под домашний арест основателя "Т-Платформы" Опанасенко

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Мосгорсуд отказался продлить срок содержания под стражей и перевел под домашний арест основателя компании "Т-Платформы" Всеволода Опанасенко, обвиняемого в мошенничестве при поставке компьютеров в МВД. Об этом ТАСС сообщил адвокат бизнесмена Дмитрий Ляшков.

"Мосгорсуд отказал следствию в продлении ареста Опанасенко на три месяца и перевел его на домашний арест на тот же срок", - сказал защитник.

В пресс-службе Мосгорсуда ТАСС сообщили, что под домашний арест до 26 июня переведен и второй фигурант дела - бывший высокопоставленный сотрудник МВД Александр Александров.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к замгенпрокурора Александру Буксману с просьбой смягчить Опанасенко меру пресечения. Глава СПЧ Валерий Фадеев открыто высказался против содержания в СИЗО главы компании "Т-Платформы".

В чем обвиняются

Опанасенко и сотрудник МВД Александр Александров были арестованы в марте 2019 года. Поводом для ареста стал госконтракт на поставку в Министерство внутренних дел компьютеров. Предпринимателя обвинили в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Как предполагали сотрудники СК, Опанасенко якобы решил получить преимущество при заключении договора и уговорил Александрова содействовать в совершении преступления. По первоначальной версии следствия, "Т-Платформы" передали процессоры "Байкал-Т1", которые не отвечают требованиям ведомства. Сумма госконтракта, более 350 млн рублей, была квалифицирована как ущерб, причиненный государству.

При этом МВД сами процессоры "Байкал-Т1" получило и активно использует для своей работы. На этих компьютерах до сих пор происходит сдача экзаменов на водительские удостоверения. С 2016-го по 2018 год "Т-Платформы" поставила несколько тысяч комплектов рабочих мест, о чем с самого начала и заявлял Опанасенко.

Все это время сотрудники СК настаивали на необходимости заключения Опанасенко в изолятор. "Этим и объяснялось то обстоятельство, что ему сначала предъявили обвинение по "чиновничьей" ст. 285 УК РФ. Когда все допустимые сроки содержания под стражей по ней прошли, и надо было хоть как-то обосновать очередное продление срока ареста, следствие предъявило обвинение основателю "Т-Платформы" в новой редакции. Теперь его обвиняют по "предпринимательской" ст. 159 УК РФ ("Мошенничество"). После этого появились все основания для применения к Опанасенко положений Уголовного кодекса, которые не позволяют держать под стражей бизнесменов", - отметил защитник.

Глава Ассоциации защиты бизнеса Александр Хуруджи считает перевод Опанасенко под домашний арест позитивным сигналом. "Сегодня Мосгорсуд принял решение изменить меру пресечения Всеволоду Опанасенко на домашний арест. Безусловно, это позитивный сигнал. Считаю, что здесь сработало несколько факторов: грамотная стратегия защиты, совместная работа уполномоченного по защите прав предпринимателей и общественных объединений, поддержка СМИ. Тем не менее домашний арест это не повод расслабляться, мы по-прежнему считаем, что все претензии к Опанасенко, если они есть, можно урегулировать в арбитражном процессе. И уголовное преследование здесь необоснованно", - подчеркнул он.