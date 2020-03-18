Один человек пострадал при ДТП с машиной скорой помощи в Москве

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Сегодня в 13:59 мск на улице Каховка около дома 39 произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи. После столкновения автомобиль медицинской службы опрокинулся. В результате ДТП пострадал один человек", - сказали в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства аварии.