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Один человек пострадал при ДТП с машиной скорой помощи в Москве

Авария произошла на улице Каховка

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с легковушкой и перевернулась на юго-западе Москвы, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

"Сегодня в 13:59 мск на улице Каховка около дома 39 произошло столкновение легкового автомобиля и автомобиля скорой медицинской помощи. После столкновения автомобиль медицинской службы опрокинулся. В результате ДТП пострадал один человек", - сказали в ведомстве.

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции, выясняются обстоятельства аварии.

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Россия
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