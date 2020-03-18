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В Калмыкии бизнесмены подозреваются в уклонении от уплаты 193 млн рублей налогов

Коммерсанты для уклонения от налогов использовали схемы с применением налоговых вычетов

ЭЛИСТА, 18 марта. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Калмыкия возбудило два уголовных дела в отношении учредителя и гендиректоров крупных фирм, подозреваемых в уклонении от уплаты налогов на суммы 124 и 69 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Следственными органами возбуждены два уголовных дела в отношении учредителя и гендиректоров ООО "Евросибойл" и ООО "Автоспецсервис" по пунктам "а", "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере"). В целях получения необоснованного применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость они уклонились от уплаты налога на добавленную стоимость и налога на прибыль в сумме 124 млн и 69 млн рублей соответственно", - говорится в сообщении.

По версии следствия, подозреваемые совершили преступления в период с 2015 по 2017 год.

Отдел по экономической безопасности и противодействию коррупции МВД по республике совместно с УФНС России по Калмыкии и следователи управления Следственного комитета по республике совместно провели работы, в результате которой выявили факты уклонения от уплаты налогов. Следователи продолжают следствие для установления всех обстоятельств совершенных преступлений.

Теги
РоссияКалмыкия
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