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Из горящего в Новороссийске кафе эвакуировали 50 человек

Пожар распространился по площади 200 кв. м

КРАСНОДАР, 18 марта. /ТАСС/. Пожар произошел в одном из зданий в городе Новороссийске, предварительная площадь возгорания - около 200 кв. м, эвакуированы 50 человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"18 марта в 13:57 диспетчеру Новороссийского пожарно-спасательного гарнизона МЧС России поступило сообщение о пожаре в здании, расположенном по адресу: г. Новороссийск, ул. Полевая. В 14:02 по прибытии к месту первого пожарного подразделения установлено, что в здании происходит горение. Площадь пожара составляет около 200 кв. м", - говорится в сообщении.

МЧС уточнило, что сотрудники эвакуировали 50 человек. Объявлен повышенный ранг пожара. В 14:26 объявили о локализации пожара на площади около 200 кв. метров.

Теги
РоссияКраснодарский край
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