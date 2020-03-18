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Фигуранту дела о продаже земли в кировском парке Победы вновь предъявили обвинение

Леонида Яфаркина обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере

КИРОВ, 18 марта. /ТАСС/. Фигуранту дела о мошенничестве при продаже участка земли в парке Победы в Кирове учредителю Кировского завода охотничьего и рыболовного оборудования Леониду Яфаркину вновь предъявлено обвинение после того, как дело было возвращено в прокуратуру. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Региональное следственное управление продолжает расследование уголовного дела о продаже земельного участка в парке Победы. На днях одному из фигурантов - Леониду Яфаркину - предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала собеседница агентства, уточнив, что мера пресечения Яфаркину еще не избрана.

Уголовное дело по факту мошеннических действий при продаже участка земли возбудили в июле 2018 года. По данным следствия, в 2005-2006 годах Кировский завод охотничьего и рыболовного снаряжения (КЗОРС), учредителем которого является Яфаркин, взял в аренду земельный участок площадью 4,3 га в парке Победы для строительства спорткомплекса, затем категорию участка изменили с "земель рекреационного назначения" на "зону общественно-деловую" с возможностью жилищного строительства.

В 2014 году на территории построили спортивно-оздоровительный комплекс, в 2015 году КЗОРС зарегистрировал право собственности на здание, после чего выкупил за 338 тыс. рублей (ниже кадастровой стоимости) участок, на котором располагался спортивный комплекс, и прилегающую к нему территорию. Затем участок продали стройкомпании "Кировспецмонтаж". 7 ноября 2018 года Яфаркин был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу.

4 октября Первомайский районный суд Кирова приговорил Яфаркина к лишению свободы сроком на 6 лет и штрафу в 500 тыс. рублей. По информации следствия, ущерб муниципальному образованию составил более 165 млн рублей. 28 ноября Кировский областной суд пересмотрел приговор, сократив срок лишения свободы с 6 лет до 1 года и 7 месяцев, дело было направлено в прокуратуру.

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