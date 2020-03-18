В Шереметьево поступило сообщение о "минировании" четырех самолетов

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Неизвестные вновь сообщили об угрозе взрыва на борту четырех самолетов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Анонимное сообщение о "минировании" поступило на электронную почту аэропорта Шереметьево. В нем говорится об угрозе взрывов на борту самолетов Екатеринбург - Москва, Иркутск - Москва, Москва - Уфа, Новосибирск - Москва. Все самолеты следуют в пункты назначения", - сказал собеседник агентства.

Сообщения об угрозах взрыва на борту самолетов начали поступать 3 марта, за это время были "заминированы" 25 рейсов. Все угрозы оказались ложными. Рекордным по количеству "заминированных" бортов стало 17 марта, когда проверялись сразу шесть рейсов. Как отмечал источник в силовых структурах, неизвестные рассылают анонимные сообщения, в которых вымогают биткойны, угрожая продолжить "минирование" самолетов, зданий судов, магазинов, аэропортов, авиакомпаний.