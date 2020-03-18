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Удар током от зарядки телефона стал причиной гибели школьницы в Мордовии осенью 2019 года

Расследование уголовного дела продолжается

ТАСС, 18 марта. Удар током от зарядного устройства телефона, которое не соответствовало требованиям безопасности, стал причиной гибели десятилетней школьницы в Мордовии в сентябре прошлого года, сообщается в понедельник на сайте следственного управления СК РФ по Мордовии.

2 сентября 2019 года следственные органы Мордовии возбудили уголовное дело по факту смерти 10-летней школьницы в селе Большие Березники после удара током от мобильного телефона, который заряжался от сети.

"Продолжается расследование уголовного дела, переквалифицированного с ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности") на п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ ("Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности"). Согласно проведенной судебной экспертизе, зарядное устройство, с помощью которого заряжался мобильный телефон, не соответствует требованиям стандартов безопасности", - говорится в сообщении.

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