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Дело историка Олега Соколова

Обвинительное заключение историка Соколова утвердят до 19 марта

Далее дело направят в суд для рассмотрения по существу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 18 марта. /ТАСС/. Обвинительное заключение по делу историка Олега Соколова, по информации его защиты, будет утверждено Генпрокуратурой до 19 марта, сообщил ТАСС его адвокат Александр Почуев.

"Мы ожидаем, что к завтрашнему дню все уже будет утверждено", - сказал Почуев.

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Он также добавил, что в четверг ему будет вручено обвинительное заключение, после чего дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Источник в следственных органах сообщил ТАСС, что обвинительное заключение должно быть утверждено к вечеру среды. Ранее адвокат заявлял, что судебное заседание по делу историка должно начаться до 8 апреля.

18 марта официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что следствие по уголовному делу в отношении бывшего доцента Санкт-Петербургского государственного университета Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и незаконном хранении оружия, завершено, уголовное дело направлено в Генеральную прокуратуру РФ для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения. Свою вину Соколов признал.

На данный момент Соколов находится в московском СИЗО-2 ("Бутырка"), куда его перевезли из Санкт-Петербурга в конце прошлого года для проведения психолого-психиатрической экспертизы, которая признала его вменяемым.

В ноябре прошлого года в Петербурге Соколова извлекли из реки Мойки с рюкзаком, в котором находились человеческие останки. Позднее фрагменты тела человека нашли в его квартире, а в декабре останки извлекли из Мойки в нескольких километрах от его дома. Было возбуждено уголовное дело об убийстве. Как установило следствие, жертвой историка стала аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко, с которой Соколов состоял в личных отношениях. Соколов был заключен под стражу. В суде Петербурга он признался, что совершил преступление на почве личного конфликта.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургДело историка Олега Соколова
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