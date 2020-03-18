Экс-замглавы одного из районов Нижегородской области осудили за мошенничество

ТАСС, 18 марта. Суд приговорил бывшего первого замглавы администрации Балахнинского района Нижегородской области Елену Бутусову, а также предпринимателя Владимира Прядилова и директора муниципального учреждения Михаила Громова к реальным срокам по делу о мошенничестве, совершенном организованной группой лиц. Об этом сообщается в среду на сайте следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные следователями второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Нижегородской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора Елене Бутусовой, Владимиру Прядилову и Михаилу Громову в совершении ряда преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное организованной группой в особо крупном размере")", - сказано в сообщении.

Суд и следствие установили, что с 2013 по 2016 год глава местного самоуправления Балахнинского района Александр Глушков совместно со своим братом - Владимиром Глушковым - депутатом Земсобрания района, а также их юристом Анной Игнашевой, предпринимателем Владимиром Прядиловым, директором муниципального учреждения Михаилом Громовым и первым заместителем главы администрации района Нижегородской области Еленой Бутусовой под видом необходимой реконструкции автостанции в городе Балахне по поддельной проектной документации на земельном участке, предназначенном для эксплуатации автостанции, возвели двухэтажное здание торгового центра. При этом все сооружения, необходимые для функционирования объекта транспортной инфраструктуры, были снесены и изменена планировка его территории.

Возведенное здания исключило возможность эксплуатации автостанции, а жители района лишились транспортного узла. Вместе с тем лица, причастные к совершению преступления, приобрели в собственность и здания на территории бывшей автостанции, и сам земельный участок по заниженной стоимости. Тем самым муниципальному образованию Балахнинского района был причинен ущерб на сумму не менее 33 млн рублей. Кроме того, следствие и судом установили, что в 2016 году Александр Глушков также совместно со своим братом, Анной Игнашевой, Владимиром Прядиловым и Еленой Бутусовой под видом необходимости изъятия для муниципальных нужд земельного участка, находящегося под бывшим кинотеатром "Восток" в городе Балахне, организовали и провели незаконную схему обмена участка на 6 других, в результате этого из муниципальной собственности был отчужден участок, расположенный на площади Правдинского радиозавода, относящийся к скверу, приватизация которого была запрещена законом. На данном земельном участке Глушковыми и другими участниками организованной преступной группы планировалось строительство торгового центра.

По данным СК, в ходе предварительного следствия и судебного разбирательства Громов, Бутусова и Прядилов вину в преступлении не признавали, несмотря на это судом было установлено, что Прядилов и Бутусова виновны в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, действия Громова судом оценены по одному эпизоду мошенничества в составе организованной преступной группы. Приговором суда Михаилу Громову назначено наказание в виде лишения свободы на срок 6 лет со штрафом 1 млн рублей, Владимиру Прядилову - 7 лет лишения свободы со штрафом 1 млн рублей, Елене Бутусовой - 3 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Другие основные фигуранты этого уголовного дела - Александр Глушков и Владимир Глушков - сейчас находятся в следственном изоляторе Нижнего Новгорода, их в декабре 2019 года экстрадировали с территории Грузии. Расследование уголовного дела в отношении них продолжается.