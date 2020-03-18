Подозреваемого в коррупции замминистра по ЧС Татарстана арестовали

КАЗАНЬ, 18 марта. /ТАСС/. Приволжский районный суд на два месяца отправил под арест заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Татарстана, который подозревается в совершении коррупционных преступлений, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд считает необходимым ходатайство следователя удовлетворить. Насибуллину Ильхаму Адиповичу избрать меру пресечения в виде заключения под стражу до 16 мая", - сказал судья.

17 марта по подозрению в преступлениях, предусмотренных ст. 159 УК РФ ("Мошенничество") и ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями"), был задержан 57-летний заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан. Также были задержаны директор и заместитель директора одной из казанских фирм. По версии следствия, с 2013 года сотрудники МЧС Татарстана учредили фирму, фактически дублирующую функции поисково-спасательной службы при главке.

По данным следователей, злоумышленники склоняли юрлиц к заключению договоров с подконтрольной им фирмой. При этом к исполнению договорных обязательств привлекались сотрудники поисково-спасательной службы. В результате злоумышленниками был извлечен доход в размере более 161 млн рублей.